Строительство красноярского метро начнется до конца 2022 года

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ГК «Моспроект-3» приступит к строительству «метро» в Красноярске в 2022 году. Это будет скоростной подземно-наземный легкорельсовый транспорт.

Проект первой подземно-наземной линии скоростного легкорельсового транспорта вошел в федеральную программу «инфраструктурного меню».



«К строительно-монтажным работам планируем приступить уже в этом году, в ближайшее время начинаем подготовку тоннелепроходческих механизированных комплексов для строительства тоннелей. Один из ТПМК уже обрел собственное имя — Енисей», — рассказала в интервью «Интерфаксу» генеральный директор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Первый этап рельсового скоростного транспортного комплекса пройдет через центр Красноярска, расположенный на левом берегу реки Енисей. На участке протяженностью около 11 км появятся 6 станций — 4 подземных и 2 наземных.

«Самое важное технологическое решение — это поднятие основного участка линии ближе к поверхности и принципиальный отказ от станций глубокого заложения, которые влекут длительный и дорогостоящий закрытый способ проведения строительных работ, — говорила ранее Меркулова. — Кроме того, инженерный корпус и здание эксплуатационного персонала предлагается разместить в депо».

Маршрут красноярского легкорельсового транспорта может быть продлен еще на 4 км (6 наземных станций).

Метро и уголовные дела

Летом 2022 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении экс-замглавы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя. Связанная с ним компания «КрасноярскТИСИЗ» имела госконтракт на проектирование красноярского метро.

Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро». Кроме того, были арестованы бывший руководитель красноярского краевого транспортного управления Константин Мандров и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году. Первые шесть станций в 2020 году планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их хотели назвать: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.

Показания Олега Митволя в начале августа опубликовал сайт РБК.

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Губернатор Александр Усс постоянно требовал от Митволя отчета о реализации проекта — особенно руководство края интересовало количество пробуренных скважин. Данные, полученные при бурении, показали бы реальную картину геологической обстановки на месте строительства, следует из показаний.

К бурению «ТИСИЗ» приступил в сентябре 2019 года. К совещанию у Усса и главы правительства региона Юрия Лапшина в декабре 2019 года удалось пробурить 65−70 скважин, утверждал Митволь. Но руководство края указало, что надо ускорить работы. И, как считает следствие, сотрудники «КрасноярскТИСИЗа» «создали видимость выполнения программы инженерно-геологических изысканий по первому и второму этапам строительства». Из 642 скважин субподрядные организации и трест пробурили около 200, но документы были сфабрикованы на все скважины, утверждает следствие.

В документацию, которую сотрудники «ТИСИЗа» передали заказчику — Красноярскому краевому транспортному управлению — вошли акты приемки-передачи и счета-фактуры, но, по версии следствия, в них были недостоверные сведения о полном выполнении обязательств по контракту и подготовке документов для Главгосэкспертизы.

Но в госэкспертизе сообщили следствию, что отчет по результатам инженерно-геологических изысканий является недостоверным и непригоден для подготовки на его основании проектной документации.

«По словам Митволя, о том, что на момент подписания актов приемки работ Красноярский ТИСИЗ не пробурил необходимое количество скважин, знали министр транспорта Красноярского края Димитров и председатель краевого правительства Лапшин», — пишет РБК.



Более того, для создания видимости исполнения обязательств по контракту сотрудники компании направили в Главгосэкспертизу результаты инженерных изысканий, проектную и сметную документацию, подготовленную институтом «Харьковметропроект» для красноярского метро еще в 1989 году. То есть явно устаревшие документы, считает следствие.

Эту информацию подтвердил Митволь: «Нами использовались старые инженерные изыскания, которые, как в последующем выяснилось, использовать нельзя. Но они были включены в проект и были переданы в краевое транспортное управление под видом новых работ, выполненных предприятием для передачи в Главгосэкспертизу России. При проведении экспертизы мы исправили часть работ».

Регулированием вопросов с госэкспертизой занимался сотрудник ООО «Консалтинговый центр «Бизнес-Информ-Анализ» (компания участвовала в проектировании Крымского моста и нескольких объектов РЖД) по фамилии Титов. По словам Митволя, именно этот сотрудник постоянно предлагал ему схемы по упрощению подачи документов на экспертизу и заверял, что может решить проблемы в Главгосэкспертизе.

И в августе 2021 года госэкспертиза выдала положительное заключение повторной экспертизы.