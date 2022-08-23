Томские власти хотят использовать храмовые колокола в качестве сирен

© Яна Долганина
Томские власти хотят использовать храмовые колокола в качестве сирен
23 Авг 2022, 11:10

Власти Томска захотели оповещать жителей о чрезвычайных ситуациях с помощью церковных колоколов на фоне недостатка финансирования. Это пригодится и на случай отключения электричества, считают чиновники.

«Система оповещения населения в Томске <...> [работает] через автоматизированное рабочее место оперативного дежурного ЕДДС, звуковое оборудование в местах массового скопления людей, а также громкоговорители на спецавтомобилях УМВД. В случае отсутствия электроснабжения для этих способов оповещения у нас достигнута договоренность с РПЦ об использовании колоколов храмов и соборов», — заявил и.о. мэра Михаил Ратнер на заседании областной комиссии по ЧС (цитата по РИА Томск).

По словам главы облдепартамента защиты населения Сергея Лукина, из-за недостатка финансирования в Томске складывается сложная ситуация с оповещением населения в случае ЧС.

Проект усовершенствования системы оповещения в городе разработали еще в 2014 году, но после перерасчета в 2019 году он подорожал до 201 млн рублей. Заявки на финансирование из облбюджета региональные власти оставили без внимания.


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