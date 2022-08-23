Мужчина загорелся перед полицейскими в Абакане

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Мужчина загорелся перед полицейскими в Абакане
23 Авг 2022, 11:59

В Абакане мужчина облил себя жидкостью и загорелся. Его ввели в искусственную кому.

Мужчина загорелся на улице Аскизская в Абакане. Он ранее написал в соцсетях, что его бывшая девушка, якобы зменила ему и выгнала из дома, передает NotaBene.

Огонь потушили полицейские.

«Этот парень во второй раз публично привлекает к себе внимание. В первый он забрался на телевышку в Абакане. Это было в июле, тогда он требовал доставить к нему экс-сожительницу. Когда спустился, то по данным полиции был доставлен в психоневрологический диспансер», — пишет издание.

Мужчину ввели в искусственную кому — у него ожог 88% кожи, пишет «Прима» со ссылкой на Следственный комитет.


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