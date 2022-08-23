Новая авиакомпания начнет возить новосибирцев в Ереван

© tolmachevo.ru

Авиакомпания «Ширак Авиа» начинает полеты из Новосибирска в Ереван. Стоимость на ближайший рейс — от 28,3 тыс. рублей.

Авиакомпания «Ширак Авиа» в сентябре приступает к полетам между Ереваном и Новосибирском. Они будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737−500 по пятницам и субботам (обратный). Время в пути — 5 часов, 10 минут.



Согласно данным на сайте авиакасс «Толмачёво» на 23 августа, стоимость билета из Новосибирска в Ереван на 10 сентября составит 28 333 рублей.