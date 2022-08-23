Житель Шелехова задушил подругу из-за беспорядка в квартире
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В Шелехове Иркутской области убита женщина. Подозреваемым стал ее 45-летний партнер.
Тело 37-летней женщины нашли в одной из квартир в Привокзальном микрорайоне Шелехова, сообщили в СК РФ по Иркутской области 23 августа.
По версии следствия, во время пьяной ссоры мужчина напал на сожительницу «из-за беспорядка в квартире» и руками задушил женщину.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
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