Житель Шелехова задушил подругу из-за беспорядка в квартире

© unsplash.com
Житель Шелехова задушил подругу из-за беспорядка в квартире
23 Авг 2022, 12:41

В Шелехове Иркутской области убита женщина. Подозреваемым стал ее 45-летний партнер.

Тело 37-летней женщины нашли в одной из квартир в Привокзальном микрорайоне Шелехова, сообщили в СК РФ по Иркутской области 23 августа.

По версии следствия, во время пьяной ссоры мужчина напал на сожительницу «из-за беспорядка в квартире» и руками задушил женщину.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.


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Житель Шелехова задушил подругу из-за беспорядка в квартире
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