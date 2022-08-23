Цены на удобрения подняли вдвое в Новосибирской области
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Власти повысили максимальные цены на удобрения в Новосибирской области. По отдельным категориям стоимость выросла в два раза.
Минсельхоз Новосибирской области выпустил приказ о новых максимальных ценах минеральных удобрений в регионе. Документ опубликован на сайте правительства.
По категории NPK цена за тонну снизилась c 28,8 до 26,3 тыс. рублей по сравнению с 2021 годом. Но по большинству остальных серьезно выросла.
Максимальная цена азотно-магниевых удобрений выросла с 21,7 тыс. до 27 тыс. рублей, азотно-фосфорно-калийных - с 29,8 до 34,5 тыс., калиевой селитры — с 91 до 104,9 тыс. рублей.
Максимальные цены для удобрений «АгроМастер» выросли с 90 тыс. рублей за тонну до 200 тыс. Для монокалийфосфата — со 112,5 тыс. до 240 тыс.
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