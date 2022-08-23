Скорая протаранила машину в Новосибирске
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ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Новосибирске. По данным полиции, пострадала женщина из медицинского автомобиля.
В ночь на 23 августа в Новосибирске произошло столкновение автомобиля скорой помощи Ford Transit и Mazda.
«В результате столкновения автомобиль Ford допустил наезд на препятствие (ограждение перильного типа), второй участник ДТП 1993 года рождения, следовавший на автомобиле Mazda, допустил столкновение со светофорным объектом», — говорится в сообщении ГУ МВД региона.
После ДТП за медицинской помощью обратилась женщина 1991 года рождения, пассажир автомобиля Ford.
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