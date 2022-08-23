МТС запустила в Новосибирске первый модульный центр обработки данных за Уралом

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Первый модульный центр обработки данных за Уралом запущен в Новосибирске. Проект стоимостью около 2 млрд рублей реализован компанией МТС.

Центр обработки данных (ЦОД) отличается от традиционных дата-центров возможностью быстро масштабировать необходимые инженерные системы и вычислительные мощности под любые задачи. На текущий момент это единственный дата-центр в Сибири, имеющий международный сертификат качества TIER III, сообщает правительство региона.



«Корпоративные клиенты МТС в Сибири смогут использовать новые мощности для миграции ИТ-систем в облако #CloudMTS, обработки и хранения данных, резервного копирования, и — важно! — защиты от DDos-атак и для многого другого», — рассказал директор филиала ПАО «МТС» в Новосибирской области Александр Соловенчук во «ВКонтакте».

Это первый за Уралом модульный центр обработки данных. Модули были развернуты за восемь месяцев, что в несколько раз быстрее, чем строительство классических дата-центров. Большая часть компонентов модуля собиралась в заводских условиях, предварительно тестировалась, что обеспечило высокую скорость их монтажа на площадке.

«Открытие подобных объектов, аналогов которым нет за Уралом, говорит об инвестиционной привлекательности Новосибирской области, — считает первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. — Наш регион — один из ключевых регионов Сибири, крупный транспортный хаб, регион-донор для других территорий России в вопросах обеспечения IT-сферы инфраструктурой, кадрами, оборудованием».

Сеть дата-центров МТС, по данным компании, состоит из 15 географически распределенных ЦОД, включая новый ЦОД в Новосибирске. Все они соединены собственной магистральной сетью протяженностью 248 тыс. км, большая часть имеет сертификат надежности Tier III от международной организации Uptime Institute. В четырех регионах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток — развернута облачная инфраструктура #CloudMTS Стратегия компании подразумевает также строительство Edge- и Far-Edge-ЦОДов в большинстве регионов страны под задачи бизнеса.

