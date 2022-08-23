Новокузнецкий ветеран девять лет живет в хозяйственной постройке без воды, света и документов

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В Новокузнецке уроженец Казахстана и ветеран Афганской войны живет в крохотной постройке, которая осталась от его сгоревшего дома. У него нет ни света, ни воды, ни пенсии, ни документов. Мужчина заявил, что обращался в паспортный стол, однако ему «не удалось победить российскую бюрократическую систему».

57-летний уроженец Казахстана Юрий Пестерёв девять лет живет в пристройке без света, воды и документов в Новокузнецке, сообщает издание «Ваш город».

Пестерёв — ветеран войны в Афганистане, после этого он жил в Казахстане и работал трактористом, а в 1999 году мужчина вместе с супругой перебрался в Новокузнецк, оформил гражданство и купил себе дом.

В 2010-м умерла жена Юрия, а в 2013 году сгорел их дом. С тех пор мужчина живет в том, что осталось от жилища — небольшой однокомнатной постройке с печкой, отмечает издание.

По словам Пестерёва, он обратился в паспортный стол, откуда специалисты направили запросы в Казахстан, чтобы восстановить документы.

«Однако Юрию не удалось победить российскую бюрократическую систему, которая швыряла его из одного ведомства в другое. Юрий Пестерёв сдался и просто махнул рукой», — уточняет «Ваш город».

Издание направило запрос уполномоченному по правам человека Кузбасса, в соцзащиту Новокузнецка, а также в миграционную службу города.