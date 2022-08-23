Житель Кузбасса садил на цепь девятилетнего сына сожительницы

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Житель Кузбасса садил на цепь девятилетнего сына сожительницы
23 Авг 2022, 15:04

Житель Кемеровской области осужден за лишение свободы несовершеннолетнего. Он садил на цепь девятилетнего сына своей сожительницы.

28-летний мужчина осужден на два года колонии-поселения в Кузбассе по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

«В июле 2021 года осужденный, чтобы 9-летний сын сожительницы самовольно не уходил из дома, несколько раз пристегивал его на цепь, которую он прибил к полу. Через некоторое время мальчик сбежал из дома, — говорится в сообщении СК. — В ходе поисковых мероприятий полицейские нашли ребенка, он рассказал, что не хочет жить с родителями, и пояснил почему».

Ребенок был изъят из семьи. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

В отношении матери мальчика в органах внутренних дел за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего расследовалось уголовное дело. В органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления в отношении несовершеннолетнего.


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