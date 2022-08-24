Задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

© Кирилл Канин. Евгений Ройзман

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу за «дискредитацию» российской армии, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Ранее его штрафовали по административному делу о «дискредитации».

«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о «дискредитации» (ст. 280.3 УК) предполагает преследование после двух административных протоколов за «дискредитацию» (ст. 20.3.3 КоАП). Ройзмана штрафовали трижды на 50 тыс. по этой статье, а также на 85 тыс. рублей по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ («неуважение» к органам, осуществляющим государственную власть в РФ).

UPD (09:36) Адвокат Юлия Федотова сообщила в соцсетях об обысках в квартире у Ройзмана. По ч. 1 ст. 280.3 УК предусмотрено до трех лет лишения свободы. По ч. 2 этой статьи - до 5 лет.

«Женя за один личный приём для людей и города делает столько, сколько ни один из этих "правоохранителей" никогда в жизни не сделает», - отметила Федотова.



UPD (10:20) Обыски проходят и в музее Невьянской иконы, который основал сам Ройзман. Это первый частный музей икон в России, собравший в себя уникальную коллекцию иконописи XVIII—XX веков. Кроме того, силовики требуют открыть офис фонда Ройзмана, сообщила его помощница Лейла Гусейнова «Интерфаксу».



UPD (11:41) Сейчас Евгений Ройзман находится дома. Он выглянул из окна квартиры и сообщил, что «дело из Москвы». На место задержания приехал его адвокат Владислав Идамжапов, но в квартиру его не пускают, сообщает 66.RU.



Евгений Ройзман родился в 1962 году в Екатеринбурге. В 1999 году вместе с единомышленниками основал фонд «Город без наркотиков», занимающийся борьбой с наркоторговлей. В 2003 году избрался в Госдуму.

В 2007 году вступил в партию «Справедливая Россия» и ее думскую фракцию. На выборах 2007-го он возглавил список эсеров по Свердловской области, но потом руководство партии исключило его из списка. До 2011 года он не участвовал в выборах, но затем по приглашению Михаила Прохорова вступил в «Правое дело», затем вместе с ним же вошел в руководство «Гражданской платформы». В 2013 году возглавил список «Гражданской платформы» в екатеринбургскую городскую думу.

В 2013-м же году Ройзман выдвинулся в мэры Екатеринбурга и выиграл кампанию. В 2017-м пытался баллотироваться в губернаторы. Снял свою кандидатуру на фоне того, что отдельные члены «Яблока» пытались заблокировать его выдвижение от партии и невозможности пройти муниципальный фильтр.

В 2021-м объявлял о возможно участии в выборах Госдумы, но в итоге не стал выдвигаться.

Евгений Ройзман оставался одним из последних крупных политиков, который не боялся выступать против действий Кремля в Украине, оставаясь в России.