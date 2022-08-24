Уволенного с поста главы районы уголовника переназначили по представлению члена новосибирского правительства

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Главой Убинского района Новосибирской области переназначен Олег Конюк, судимый за браконьерство. Именно из-за уголовного преследования его и сняли с должности руководителя администрации. Но конкурсная комиссия во главе с министром региональной политики Игорем Яковлев допустила его кандидатуру до голосования на сессии райсовета.

Депутаты убинского райсовета назначили главой района Олега Конюка, уволенного с этого же поста после судимости. В администрации утверждают, что конкурсная комиссия во главе с министром региональной политики области, вице-премьером Игорем Яковлевым допустила до процедуры только Конюка и главу Черномысинского сельсовета Валентину Серафимович.

«Единогласно главой нашего района избран Олег Конюк. За него проголосовали 17 депутатов из 17 присутствующих», — отметили в администрации. При этом в райсовете 25 депутатов (15 единороссов, шесть эсеров, три коммуниста и один представитель ЛДПР).

Конюк в своем комментарии решил проигнорировать то, что он судим за уголовное преступление.

«Сегодня я вновь стою у руля Убинского района. И очень рад тому, что вопреки всем пересудам и наговорам вы оказали мне доверие, — написал Конюк (цитат по райадминистрации). — Некоторые скажут: — „Вас выбрали депутаты!“ Но я видел и слышал, как именно вы — простые жители района высказывали мне поддержку в одной из групп социальных сетей, в газетах и лично».

Ссылку на «одну из групп в социальных сетях» Конюк в этом же посте администрации района не привел.

Напомним, в Новосибирской области с подачи губернатора были отменены прямые выборы глав районов и городов за исключением Новосибирска и Кольцово. Их назначают советы депутатов из кандидатов, которые прошли конкурсную комиссию (половину нее назначает губернатор, вторую половину — муниципальные депутаты). Конкурсную комиссию в Убинском районе возглавлял лично министр Яковлев, следует из решения о назначении сессии райсовета.

При этом Олег Конюк («Единая Россия») в конце 2021 года был признан виновным по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба). Он приговорен к штрафу в 800 тыс. рублей (при максимальном наказании в 5 лет колонии). В июне 2022 года после вступления решения в силу райсовет лишил Конюка полномочий.

Юрист обкома КПРФ Камиль Джафаров отметил, что суд в приговоре не стал запрещать Конюку занимать должности во власти, а также избрал самое мягкое наказание.

«В законе о выборах эта уголовная статья не регламентируема — кто может избираться, кто не может. И эта статья не попадает в тот список, который запрещала бы ему быть избранным <…> Кроме того, я считаю, администрация области очень хорошо поработала и помогла вернуться на этот пост такому человеку», — пояснил Джафаров.

Спикер райсовета Сергей Сучков («Единая Россия») в беседе с корреспондентом Тайги.инфо напомнил о порядке избрания главы — утверждала выдвижение Конюка комиссия из числа представителей губернатора Андрея Травникова и совета депутатов: «Кандидатов, которые подали документы ,комиссия проверила по всем базам, направлениям, и никаких ограничивающих законодательством статей нет для того, чтобы быть выдвинутым. На сессии депутатов депутаты выслушали представленные программы приняли решение об избрании главой Конюка Олега Федоровича».

Отвечая на прямой вопрос про судимость Конюка, спикер райсовета отметил, что у него «нет ограничений на занятие муниципальной должности». «Мы знаем Олега Федоровича по хорошим управленческим решениям и видим его работу у себя в районе, поэтому депутаты приняли такое решение», — заявил единоросс.



Незаконная охота

Как установил суд, 7 декабря 2018 года, не имея квот на добычу лося, Конюк, а также Виктор Камынин, Алексей Карабак, Михаил Мазиев и Александр Нехаев на снегоходах охотились на животных, считающихся особо ценным ресурсом.

«Они произвели не менее восьми прицельных выстрелов в лосей, в результате чего совершили незаконный отстрел троих лосей, после чего при помощи ножей произвели первичную переработку незаконно добытых животных и транспортировку туш в поселок Николаевка-2-я Убинского района, причинив своими совместными преступными действиями Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области материальный ущерб на сумму 240 тыс. рублей, являющийся особо крупным ущербом», — говорили в прокуратуре.

Олег Конюк был переназначен главой администрации Убинского района Новосибирской области в марте 2021 года по представлению конкурсной комиссии, которую наполовину формирует губернатор Андрей Травников («Единая Россия»). При этом ранее Конюка неоднократно пытались привлечь к уголовной ответственности. Помимо незаконной охоты, его обвиняли в превышении полномочий. Также было возбуждено дело о фальсификации выборов на территории района.

Отметим, что до отставки в профиле Конюка во «Вконтакте» висела его фотография с подписью «#ЗаРоссию» и триколором. Сейчас у него на аватарке лишь буквы «О» и «К», а «ЗаРоссию» пропало.

Подготовили Яна Долганина и Ярослав Власов