СК обвинил полицейских в халатности после гибели задержанного в Норильске в отделе СК

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В Норильске возбуждено уголовное дело после гибели задержанного в местном отделе Следственного комитета. По версии СК, мужчина, которого сопровождал сотрудник МВД, выпал из окна.

Сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину по подозрению в покушении на изнасилование двух жительниц Норильска. Его отвезли в помещение следственного отдела СК РФ по городу 22 августа.

«Следователем с участием защитника произведено задержание мужчины и составлен протокол задержания, представленный им для ознакомления, — рассказали в СК РФ по Красноярскому краю. — В ходе ознакомления с процессуальными документами подозреваемый попросил консультацию с защитником наедине, после чего они в сопровождении оперуполномоченного ОМВД России по городу Норильску проследовали в помещение для курения, где подозреваемый, разбежавшись, выбил своим телом остекление окна и через оконный проем выпал с 6 этажа здания».

Мужчина скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников ОМВД России по Норильску (ч. 2 ст. 293 УК).