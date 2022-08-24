Главу Севастополя, работавшего на красноярских губернаторов, убрали из санкционного списка Британии

© sev.gov.ru/Пресс-служба правительства Севастополя. Михаил Развожаев (справа, за спиной Путина)
Главу Севастополя, работавшего на красноярских губернаторов, убрали из санкционного списка Британии
24 Авг 2022, 09:09

Губернатора Севастополя Михаила Развожаева («Единая Россия») убрали из санкционного списка Великобритании. Его активы будут разморожены.

Развожаева вычеркнули из британского санкционного списка. «Следующее лицо было исключено из сводного списка (санкций) и больше не подлежит замораживанию активов», — говорится в документе на сайте правительства Британии.

Россия присоединила Крым в 2014 году. Севастополь сделали городом федерального значения. Первым губернатором сделали Сергея Меняйло, которого потом отправили на пост полпреда президента РФ в Сибири, а затем — понизили до губернатора Северной Осетии.
Затем администрацию Севастополя возглавил Дмитрий Овсянников. В 2019-м врио губернатора Путин назначил Михаила Развожаева.

Михаил Развожаев родился в Красноярске в 1980 году. Работал пресс-секретарем красноярского губернатора Александра Хлопонина, а также начальником управления информационной политики края. Он занимал такую же должность и при следующем главе региона Льве Кузнецове. В 2014 году, когда Кузнецова назначили министром по делам Северного Кавказа, Развожаев уехал вслед за ним из Красноярского края. В октябре того же года стал замом Кузнецова.

С октября по ноябрь 2018 года был врио главы Хакасии. Путин назначил его после того, как единоросс Виктор Зимин ушел в отставку, проиграв в первом туре молодому коммунисту Валентину Коновалову. Второй тур растянулся на два месяца — соперники Коновалова поочередно снимались с выборов в самый последний момент, тот в итоге остался в бюллетене один.

Провластные организации и члены «Единой России» организовали движение «Народный глава». Они пытались сорвать второй тур выборов, агитируя голосовать против Коновалова, чтобы провести повторное голосование в феврале 2019 года. В нем был готов принять участие назначенный Путиным Развожаев, которого хотела поддержать «Единая Россия». Но жители поддержали представителя КПРФ, а Развожаев вернулся в Москву, возглавив исполком «Народного фронта». В июле 2019 года президент РФ отправил Развожаева в Севастополь.


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