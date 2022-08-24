Главу Севастополя, работавшего на красноярских губернаторов, убрали из санкционного списка Британии

© sev.gov.ru/Пресс-служба правительства Севастополя. Михаил Развожаев (справа, за спиной Путина)

Губернатора Севастополя Михаила Развожаева («Единая Россия») убрали из санкционного списка Великобритании. Его активы будут разморожены.

Развожаева вычеркнули из британского санкционного списка. «Следующее лицо было исключено из сводного списка (санкций) и больше не подлежит замораживанию активов», — говорится в документе на сайте правительства Британии.

Россия присоединила Крым в 2014 году. Севастополь сделали городом федерального значения. Первым губернатором сделали Сергея Меняйло, которого потом отправили на пост полпреда президента РФ в Сибири, а затем — понизили до губернатора Северной Осетии.

Затем администрацию Севастополя возглавил Дмитрий Овсянников. В 2019-м врио губернатора Путин назначил Михаила Развожаева.

Михаил Развожаев родился в Красноярске в 1980 году. Работал пресс-секретарем красноярского губернатора Александра Хлопонина, а также начальником управления информационной политики края. Он занимал такую же должность и при следующем главе региона Льве Кузнецове. В 2014 году, когда Кузнецова назначили министром по делам Северного Кавказа, Развожаев уехал вслед за ним из Красноярского края. В октябре того же года стал замом Кузнецова.

С октября по ноябрь 2018 года был врио главы Хакасии. Путин назначил его после того, как единоросс Виктор Зимин ушел в отставку, проиграв в первом туре молодому коммунисту Валентину Коновалову. Второй тур растянулся на два месяца — соперники Коновалова поочередно снимались с выборов в самый последний момент, тот в итоге остался в бюллетене один.

Провластные организации и члены «Единой России» организовали движение «Народный глава». Они пытались сорвать второй тур выборов, агитируя голосовать против Коновалова, чтобы провести повторное голосование в феврале 2019 года. В нем был готов принять участие назначенный Путиным Развожаев, которого хотела поддержать «Единая Россия». Но жители поддержали представителя КПРФ, а Развожаев вернулся в Москву, возглавив исполком «Народного фронта». В июле 2019 года президент РФ отправил Развожаева в Севастополь.