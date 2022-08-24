Новосибирец обстрелял линию электропередач и оставил 15 населенных пунктов Томской области без света

© УМВД по Томской области
Новосибирец обстрелял линию электропередач и оставил 15 населенных пунктов Томской области без света
24 Авг 2022, 09:45

Житель Новосибирска задержан в Томской области за обстрел линии электропередач. Из-за его выходки остались без электричества 15 населенных пунктов.

В Томской области задержан гражданин, повредивший линию электропередачи, сообщает УМВД региона. Он оказался 36-летним жителем Новосибирска. В преступлении мужчина сознался.

«По предварительным данным, мужчина, находясь в гостях в селе Баткат, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов по линии электропередач, после чего скрылся с места преступления, - говорится в сообщении УМВД региона. - В результате чего не менее 15 населённых пунктов Шегарского и Бакчарского района остались без электричества».

В районе места происшествия полицейские обнаружили и изъяли ружье. По результатам экспертизы будет принято решение о привлечении подозреваемого к ответственности за незаконное хранение оружия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Мужчине грозит штраф до полумиллиона и даже лишение свободы.


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