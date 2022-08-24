Кафе с 50-летней историей сносят в Нарымском сквере Новосибирска

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В центре Новосибирска начали снос незаконного кафе. Его владельцы утверждают, что обустроили старый бесхозный павильон, сохранившийся еще с 1970-х.

В Нарымском сквере начался снос кафе «Зазеркалье», передает «Новая Сибирь» 24 августа. Мэрия посчитала, что владелец объекта самовольно занимает участок в Нарымском сквере со стороны улицы Советская.

Собственник кафе — ООО «Агат-П» — пытался обязать мэрию заключить договор аренды земли, но арбитраж встал на сторону властей, говорится в материалах дела.

В итоге было возбуждено исполнительное производство о сносе кафе. Но директор «Агат-П» Илья Тупиков считает решение незаконным, он отказался сносить собственность.

История с «Зазеркальем» отличается от всех подобных, когда в 1990–2000-х в парках появлялись самовольные постройки, которые потом мэрия пыталась требовать снести. Здание, в котором работало кафе, построено не позже 1970-х. Как утверждает «Новая Сибирь», в нем проводили выставки садоводы-любители «Букет Сибири» и «Сибирский букет».

«Я жил здесь, на 1905 года, и в этом сквере все детство проводил, — рассказал Илья Тупиков. — И как-то подумал про этот павильон: а что он стоит просто так? Бесхозный, без стекол — самая заброшенная часть сквера. Гопота всякая собиралась в нем. Так все и началось».



ООО «Агат-П», по данным сервиса «Контур. Фокус», принадлежит Пелагее Тупиковой. Илья Тупиков, в свою очередь, также был соучредителем «Совета по защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего бизнеса» вместе с Алексеем Шпикельманом (тезкой сына депутата областного заксобрания Александра Шпикельмана).