Кафе с 50-летней историей сносят в Нарымском сквере Новосибирска

© newsib.net/Виктор Полеванов
Кафе с 50-летней историей сносят в Нарымском сквере Новосибирска
24 Авг 2022, 10:51

В центре Новосибирска начали снос незаконного кафе. Его владельцы утверждают, что обустроили старый бесхозный павильон, сохранившийся еще с 1970-х.

В Нарымском сквере начался снос кафе «Зазеркалье», передает «Новая Сибирь» 24 августа. Мэрия посчитала, что владелец объекта самовольно занимает участок в Нарымском сквере со стороны улицы Советская.

Собственник кафе — ООО «Агат-П» — пытался обязать мэрию заключить договор аренды земли, но арбитраж встал на сторону властей, говорится в материалах дела.

В итоге было возбуждено исполнительное производство о сносе кафе. Но директор «Агат-П» Илья Тупиков считает решение незаконным, он отказался сносить собственность.

История с «Зазеркальем» отличается от всех подобных, когда в 1990–2000-х в парках появлялись самовольные постройки, которые потом мэрия пыталась требовать снести. Здание, в котором работало кафе, построено не позже 1970-х. Как утверждает «Новая Сибирь», в нем проводили выставки садоводы-любители «Букет Сибири» и «Сибирский букет».

«Я жил здесь, на 1905 года, и в этом сквере все детство проводил, — рассказал Илья Тупиков. — И как-то подумал про этот павильон: а что он стоит просто так? Бесхозный, без стекол — самая заброшенная часть сквера. Гопота всякая собиралась в нем. Так все и началось».

ООО «Агат-П», по данным сервиса «Контур. Фокус», принадлежит Пелагее Тупиковой. Илья Тупиков, в свою очередь, также был соучредителем «Совета по защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего бизнеса» вместе с Алексеем Шпикельманом (тезкой сына депутата областного заксобрания Александра Шпикельмана).


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи
Последние материалы
24 Авг, 14:57
Единороссу из горсовета Красноярска указали на его «легкую энцефалопатию». Он захотел «выйти» поговорить
24 Авг, 13:39
Худрука новосибирского «Глобуса» могли уволить из-за давления на директора театра
24 Авг, 12:29
Новый детсад в Омске построили на болоте по нацпроекту и закрыли
24 Авг, 12:15
Глава СК поручил проверить снос стелы героям войны в Новосибирске
24 Авг, 11:57
Иностранцы подозреваются в контрабанде сибирского леса на 1,4 млрд рублей
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования