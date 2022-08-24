Повешенный мужчина найден в лесу Новосибирска

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Повешенный мужчина найден в лесу Новосибирска
24 Авг 2022, 10:59

Труп мужчины найден в лесном массиве в Нижней Ельцовке в Советском районе Новосибирска. Обстоятельства гибели выясняет следствие.

В лесу в Нижней Ельцовке найдено висящее на дереве тело. Погибшим является мужчина. Его личность устанавливается.

В СК Тайге.инфо сообщили о начале проверки.


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