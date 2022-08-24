Иностранцы подозреваются в контрабанде сибирского леса на 1,4 млрд рублей

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Иностранцы подозреваются в контрабанде сибирского леса на 1,4 млрд рублей
24 Авг 2022, 11:57

Несколько человек подозреваются в контрабанде леса с 2016 по 2021 год на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Предполагаемый лидер и восемь активных участников преступного сообщества задержаны.

Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте расследует уголовное дело, возбужденное по ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Также фигурантам инкриминируется незаконное образование юрлиц, сбыт заведомо нелегально заготовленной древесины и легализация денежных средств, добытых преступным путем.

«Злоумышленники отправляли пиломатериалы за рубеж через таможенные посты Иркутской области, оформляя на товар документы с недостоверными сведениями. Кроме того, они неоднократно создавали организации в нарушение законодательства, а также совершали финансовые операции и иные сделки с полученными денежными средствами для придания правомерности своим действиям», — говорится в сообщении МВД.

По данным полиции, в 2016 году в Иркутске двое иностранных граждан «возглавили преступную организацию с целью незаконного обогащения». Они привлекли восьмерых местных жителей, которые занимались приобретением, переработкой и сбытом незаконно заготовленной древесины, документальным оформлением сделок и регулированием финансовых потоков.

С 2016 по 2021 год за пределы России обвиняемые вывезли более 202 тысяч кубических метров леса общей стоимостью свыше 1,4 млрд рублей.

Задержаны предполагаемый лидер и восемь активных участников преступного сообщества. Еще один иностранный гражданин, предположительно, являющийся вторым организатором криминальной деятельности, объявлен в межгосударственный розыск.


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Иностранцы подозреваются в контрабанде сибирского леса на 1,4 млрд рублей
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