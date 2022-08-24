Глава СК поручил проверить снос стелы героям войны в Новосибирске

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Глава СК поручил проверить снос стелы героям войны в Новосибирске
24 Авг 2022, 12:15

В Новосибирске демонтировали стелу в честь героев Великой Отечественной войны под строительство гостиницы. Памятный объект хотели перенести. Глава СК заявил о проверке.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить снос стелы у ТРК «Ройял Парк», говорится в сообщении ведомства 24 августа.

«В социальных сетях к руководству СК России обратился житель Новосибирска с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны у одного из торговых комплексов в целях строительства на этом месте гостиницы. Жители города высказывают опасения, что после демонтажа по решению органов местной власти отреставрированный памятный знак могут перенести на окраину города или разместить в другом неприемлемом месте», — утверждают в СК.

Стелу снесли в начале августа. На участке планируется построить гостиницу с общественными помещениями и подземной стоянкой, а также разбить сквер по схеме муниципально-частного партнерства. Инвестором называлась компания «СД Регион».

Фирма, по данным сервиса «Контур. Фокус», принадлежит Игорю Панфилову. Ранее ее владели ООО «УК „Сибирь Девелопмент“» и Евгений Шульженко, который возглавляет ООО «Сд Строй». Группа «Сибирь Девелопмент» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости.


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