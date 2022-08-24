Новый детсад в Омске построили на болоте по нацпроекту и закрыли

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Детский сад построили на подтапливаемой территории в Омске. Объект обошелся бюджету дороже 200 млн рублей.

На улице 1-я Станционная в Омске построили детсад на 140 мест. Мэрия Омска выдала разрешение на эксплуатацию, но оставила без внимание то, что здание возвели на «подтапливаемой подземными водами территории», сообщили в областной прокуратуре 24 августа.

«В результате в марте 2022 года в учреждении начался образовательный процесс. Спустя месяц в подвальных помещениях здания образовалось подтопление грунтовыми водами, что способствовало образованию плесени, — рассказали в ведомстве. — Деятельность образовательного учреждения была приостановлена».

Прокурорская проверка показала, что действия должностных лиц департаментов строительства, а также архитектуры и градостроительства привели к неэффективному расходованию бюджетных средств, выделенных по национальному проекту «Демография».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее причинение особо крупного ущерба).

По данным сайта госзакупок, мэрия Омска подписала контракт на строительство детсада на Станционной с ООО «ИКГ-Транс» за 167,5 млн рублей. Затем цена выросла до 217,8 млн рублей. Деньги были выплачены в полном объеме, говорится в карточке контракта, который был расторгнут в феврале 2022 года по соглашению сторон.

ООО «ИКГ-Транс», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Самвелу Григоряну. Фирму возглавляет Василий Ткач, который был предправления гаражного кооператива «Армеец». «ИКГ-Транс» регулярно получает государственные и муниципальные подряды — последний контракт был заключен с минстроем Омской области на поликлинику при горбольнице №2 за 734,5 млн рублей.