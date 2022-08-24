Единороссу из горсовета Красноярска указали на его «легкую энцефалопатию». Он захотел «выйти» поговорить
Депутат горсовета Красноярска поспорили об изменении генерального плана города. Местный единоросс предложил «выйти» для разговора. Он уже был известен по случаю с угрозами оппозиции.
Горсовет Красноярска рассматривал изменения генплана города на сессии 24 августа. Во время обсуждения возникла перепалка между депутатом от КПРФ, врачом-нейрохироргом Игорем Гриневым, который выступал против принятия обновленного генплана, и представителем «ЕР» Вячеславом Дюковым.
«Я понимаю, что легкая энцефалопатия [невосполительное поражение мозговой ткани], конечно, украшает Вячеслава Игоревича, что он может все выучить, прочитать 5 тыс. страниц за два дня, - отметил Гринев. — <...> Судя по тому, как Вячеслав Игоревич чужие слова приписывает мне, я имею право такую точку зрения сказать».
«Пошли-ка выйдем», — заявил потом Дюков (цитата по «Проспекту мира»).
Дюков отказался общаяться с «Проспектом мира» о причинах конфлиукта. Гринев же уточнил журналистам, что Дюков периодически устраивает конфликты с ним.
«Человек не гнушается приписывать мне чужие слова, провоцировать. Человек раньше торговал водкой, а я сейчас в приемнике БСМП работаю [врачом-нейрохирургом]. Мне привозят таких же, только пьяных. Такие депутаты — позор горсовета», — сказал изданию Гринев
Дюков прежде возглавлял фракцию «ЕР». Его связывают с киосками в Красноярске, о возможной коррупции при установке которых рассказывала оппозиция еще в 2019 году. Депутату Натальи Мельниковой, занимавшейся этим расследованием, поступали угрозы.