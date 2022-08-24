Единороссу из горсовета Красноярска указали на его «легкую энцефалопатию». Он захотел «выйти» поговорить

© vk.com/id632783110. Вячеслав Дюков

Депутат горсовета Красноярска поспорили об изменении генерального плана города. Местный единоросс предложил «выйти» для разговора. Он уже был известен по случаю с угрозами оппозиции.

Горсовет Красноярска рассматривал изменения генплана города на сессии 24 августа. Во время обсуждения возникла перепалка между депутатом от КПРФ, врачом-нейрохироргом Игорем Гриневым, который выступал против принятия обновленного генплана, и представителем «ЕР» Вячеславом Дюковым.

«Я понимаю, что легкая энцефалопатия [невосполительное поражение мозговой ткани], конечно, украшает Вячеслава Игоревича, что он может все выучить, прочитать 5 тыс. страниц за два дня, - отметил Гринев. — <...> Судя по тому, как Вячеслав Игоревич чужие слова приписывает мне, я имею право такую точку зрения сказать».



«Пошли-ка выйдем», — заявил потом Дюков (цитата по «Проспекту мира»).

Дюков отказался общаяться с «Проспектом мира» о причинах конфлиукта. Гринев же уточнил журналистам, что Дюков периодически устраивает конфликты с ним.



«Человек не гнушается приписывать мне чужие слова, провоцировать. Человек раньше торговал водкой, а я сейчас в приемнике БСМП работаю [врачом-нейрохирургом]. Мне привозят таких же, только пьяных. Такие депутаты — позор горсовета», — сказал изданию Гринев

Дюков прежде возглавлял фракцию «ЕР». Его связывают с киосками в Красноярске, о возможной коррупции при установке которых рассказывала оппозиция еще в 2019 году. Депутату Натальи Мельниковой, занимавшейся этим расследованием, поступали угрозы.