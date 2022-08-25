«Чё кого»: Военнослужащие в Бурятии вымогали деньги, избивали призывников и украли из части средства защиты

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«Чё кого»: Военнослужащие в Бурятии вымогали деньги, избивали призывников и украли из части средства защиты
25 Авг 2022, 07:00

Двое военнослужащих в Бурятии признаны виновными в краже прямо из части Минобороны РФ. Один из них отделался штрафом, второй получил реальный срок, потому что еще избивал сослуживцев и вымогал деньги вместе с другим подельником.

Кяхтинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело военнослужащих Эрдыни Бимбаева и Егора Клочихина. Их обвиняли в совершении кражи группой лиц с незаконным проникновением (пункты «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК), говорится в карточке дела.

«Действуя по предварительному сговору, совершили тайное хищение находившегося в кладовой казармы войсковой части имущества на хранении — средства индивидуальной защиты, принадлежавшие Министерству обороны России, с незаконным проникновением в помещение, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — Военнослужащий Бимбаев, согласно договоренности с Клочихиным, вынес указанное имущество за пределы воинской части, где через некоторое время был задержан сотрудником правоохранительных органов».

Клочихина приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.

А вот Бимбаеву дали штраф в 70 тыс. и два года колонии общего режима по совокупности. Ранее, в июле 2022 года, Бимбаева признали виновным в других преступлениях: самоволке (ст. 337 УК), нарушении уставных отношений (ст. 335 УК) и вымогательстве (ст. 163 УК). Как следует из опубликованного приговора, Бимбаев вместе с товарищами Зарбаевым и Занаевым приехали к знакомому в расположение воинской части в Кяхте, где дислоцируется 37-я гвардейская мотострелковая бригада.

Прямо на центральном проходе они встретили незнакомого им призывника, который поприветствовал Бимбаев словами «Чё кого» и протянул ему руку. Тот в ответ потребовал от него 5 тыс. рублей и начал угрожать. Затем он начал избивать призывника, наносил удары в челюсть. Молодой человек смог убежать в «кубрик батальона» к своей кровати, говорится в решении суда, но Бимбаев пошел за ним и продолжил требовать деньги. Тот отказался.

«Тогда Бимбаев <…> нанес ему неустановленным металлическим предметом множество ударов в область левой руки, удар в область правой руки, четыре удара в область передней части туловища с левой и правой стороны, по удару в область левого уха и в область левой ключицы, а также удар правой ногой по левой ноге потерпевшего», — решил суд.

Молодой человек смог убежать в соседний кубрик к сослуживцу, но Бимбаев и Зарбаев пошли за ним. Теперь они требовали еще и мобильный телефон, продолжив избивать срочника. Его сослуживец попытался заступиться за товарища, схватил Бимбаева за шею, а когда подумал, что тот успокоился, отпустил нападавшего. Но тот не собирался успокаиваться, прогнал первую жертву, и с неизвестным металлическим предметом набросился на заступника, требуя 15 тыс. рублей.

Отметим, что в отношении военнослужащего, который пытался противостоять Бимбаеву, проводили проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

От удара в голову военнослужащий потерял сознание. Но после этого Бимбаев добивал его ногами в голову и в грудь, решил суд.

По этому делу Бимбаев и получил 2 года колонии, Зарбаеву дали год условно.


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