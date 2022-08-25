Оптово-розничная база загорелась в Иркутской области

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Пожар произошел в иркутском Усть-Куте на оптово-розничной базе. Быстро распространяющийся по торговым точкам огонь удалось локализовать на площади 200 кв. метров.

Пожар на оптово-розничной базе произошел рано утром 25 августа в Усть-Куте. На момент прибытия первых подразделений горел второй этаж и кровля, существовала угроза распространения пожара на большую площадь.



«Из-за сложной конструктивной особенности здания и большой пожарной нагрузки огонь быстро распространялся внутри помещений магазинов. Позднее обнаружение пожара также осложняло ситуацию. Тушение велось одновременно на двух участках. При помощи звеньев газодымозащитной службы осуществлялась ликвидация горения внутри помещений, а снаружи пожарным приходилось сначала при помощи ручных инструментов снимать металлическую обшивку здания и проливать утеплитель, по которому огонь распространялся внутри стен и перекрытий», - рассказал замначальника Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона Михаил Антипин.

Пожар удалось локализовать на площади 200 кв. метров, пострадавших нет.