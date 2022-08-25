Слона из IKEA продают почти за 2 млн в Иркутске

© avito.ru
Слона из IKEA продают почти за 2 млн в Иркутске
25 Авг 2022, 07:24

В Иркутской области выставили на продажу игрушечного слона из IKEA, свернувшей продажи в России. За него хотят почти 2 млн.

«Мягкий хорошенький слоник в качестве подушки для сна. Очень удобно спать с ним в обнимку», – сказано в объявлении на Avito.

Продавец в Иркутске предлагает слона за 1,8 млн рублей, но предупреждает, что состояние уже «б/у».

Такого же слона раньше можно было купить в пределах 1–1,5 тыс. рублей.

После начала «спецоперации» в Украине IKEA объявила о приостановке своей работы в России и Беларуси. Летом компания провела финальную онлайн-распродажу в России, которая сопровождалась сбоями. После этого источник ТАСС близкий к компании заявил, что IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады в течение двух лет, а около 700 сотрудников продолжат работу.


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