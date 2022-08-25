Ретроспектива советского кино пройдет в Новосибирске

© kinopoisk.ru

Кинокомплекс «Победа» устраивает двухдневную ретроспективу советских фильмов – «Наше кино. ХХ век». В подборку вошли фильмы Никиты Михалкова, Глеба Панфилова, Ларисы Шепитько и других режиссеров. Всего 27 и 28 августа покажут 7 картин, большая часть которых впервые будет на больших экранах.

Ко дню российского кино в Новосибирске проведут серию показов советских фильмов. В программу вошло семь авторских картин, снятых в период между 1959 и 1988 годами.



«Мы хотели сделать программу «Наше кино. XX век» разнообразной и при этом оригинальной, – рассказывает программный директор «Победы» Антон Захаров. – Из семи фильмов практически нет таких, которые можно назвать всенародно любимыми, — комедий Гайдая, Рязанова. Например, 1960-е годы нашего кино представляет драма Ларисы Шепитько «Крылья», один из лучших фильмов эпохи, но вспоминают о нем нечасто. Из фильмографии Глеба Панфилова мы выбрали «Тему», самый «непанфиловский» его фильм. Он пролежал на полке семь или восемь лет, а когда всё же вышел, то получил невообразимые пять наград Берлинале. Это тоже великое кино, но полузабытое».

Главными хитами программы должны стать картины «Неоконченная пьеса для механического пианино» (Никита Михалков) и «Сто дней после детства» (Сергей Соловьев). Кроме того, будут показаны: «Неотправленное письмо» (Михаил Калатозов), «Взрослые дети» (Виллен Азаров), «Тема» (Глеб Панфилов), «Крылья» (Лариса Шепитько) и «Слуга» (Вадим Абдрашитов).

Организаторы сделали ретроспективу максимально доступной для широкого зрителя, поэтому билеты на любой сеанс будут стоить 100 рублей.