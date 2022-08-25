Многоквартирные дома остались без нормальной воды на улице Победы в Мариинске

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В многоквартирных домах Мариинска Кемеровской области появились проблемы с чистой водой. Жилой фонд подключили к старым муниципальным сетям после закрытия местной котельной.

17 многоквартирных домов на улице 40 лет Победы в Мариинске переключили к старым сетям, находящимся в муниципальной собственности. Решение было принято после закрытия модульной котельной по постановлению суда, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта» Тайге.инфо.

«В результате начиная с июля прошлого года жители стали жаловаться на слабый напор, посторонние примеси в воде, — уточнили общественники. — Гарантирующей организацией для осуществления водоснабжения и водоотведения был определен „Горводоканал“, но эксперты Народного фронта, изучив сведения на сайте Региональной энергетической комиссии Кузбасса, установили, что последние изменения в производственную программу предприятия были внесены в декабре 2019 года. Соответственно, возник вопрос, планируются ли на сегодня какие-либо мероприятия по модернизации системы водоснабжения на улице 40 лет Победы».

Мэрия Мариинска пообещала, что муниципальная управляющая компания «Мариинец» и ресурсоснабжающая организация ООО «Горводоканал» проведут исследования качества питьевой воды и замеры давления сетей. Только после этого «будет разработан план мероприятий по приведению параметров водоснабжения в соответствие с нормативами», отметили в ОНФ.

Более того, выяснилось, что дома подключили к колодцу, по которому у мэрии нет актов технического обследования и приема в эксплуатацию. Документы пришлось запросить в Роспотребнадзоре, добавил сопредседатель регионального штаба ОНФ Юрий Скворцов.