Малая авиация может столкнуться с нехваткой самолетов из-за американского двигателя на «кукурузнике» из Новосибирска

© Анастасия Кораблёва
Малая авиация может столкнуться с нехваткой самолетов из-за американского двигателя на «кукурузнике» из Новосибирска
25 Авг 2022, 09:16

Федеральные власти откладывают финансирование замены американского двигателя и винта на ТВС-2МС — современной модификации «кукурузника» Ан-2, создаваемой в Новосибирске. Малая авиация может столкнуться с нехваткой самолетов.

Минпромторг решил отложить вопрос финансирования реинжиниринга американских агрегатов для самолета ТВС-2МС до момента его сертификации, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Ранее производитель самолета — новосибирское предприятие «Русавиапром» — попросил у кабмина на эти разработки 9 млрд рублей. В Минпромторге считают, что «запрос «Русавиапрома» по поводу реинжиниринга агрегатов стоит рассматривать после окончания сертификационных работ по заявкам разработчика ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина».

Организация действительно подала заявку в Росавиацию на сертификацию модели ТВС-2МСН, рассказал изданию директор «СибНИА» Владимир Барсук. От ТВС-2МС она отличается переделанным «хвостовым оперением», но комплектуется теми же американскими двигателем и винтом. При этом Барсук заявил, что заниматься копированием американских агрегатов институт не планирует.

Для реверс-инжиниринга (изготовления копий по имеющимся образцам) американских агрегатов (двигателя и винта) и запуска серийного производства их российских аналогов потребуется провести полный цикл сертификационных работ — испытаний, расчетов, анализов. Подобные работы могут занять у имеющих опыт предприятий-разработчиков до пяти лет при условии активной работы и наличия необходимых ресурсов и финансирования.

ТВС-2МС — это модернизированная версия «кукурузника» Ан-2, который был разработан в конце 1940-х годов. Производство Ан-2 прекратилось в 1980-е. В 2011–2015 годах «СибНИА» разработал его модификацию, заменив поршневой двигатель АШ-62ИР на турбовинтовой TPE331-12 (Honeywell), а четырехлопастный винт АВ-2 на пятилопастный Hartzell. ТВС-2МС способен перевозить до 12 пассажиров или 1,5 т груза.

«Русавиапром» выпустил 24 самолета ТВС-2МС, 17 из них находятся в эксплуатации. Они перевозят в Сибири и на Дальнем Востоке пассажиров и грузы в труднодоступные районы. Ан-2, ТВС-2МС и другие модификации «кукурузника» до сих пор используют в Авиалесоохране, сельхозработах. Замены им на российском рынке сейчас нет. В Минпромторге ожидают, что разработка альтернативы — девятиместного ЛМС-901 «Байкал» — завершится в 2023 году, а первые поставки начнутся только в 2024-м.

В декабре 2019 года Минтранс утвердил новые авиационные правила по сертификации авиатехники, ее разработчиков и изготовителей (ФАП-21), в соответствии с которыми производитель должен получать сертификат одобрения производственной организации. «Русавиапром» неоднократно обращался за этим документом в Росавиацию, но ведомство его так и не выдало, пишут «Известия».


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Малая авиация может столкнуться с нехваткой самолетов из-за американского двигателя на «кукурузнике» из Новосибирска
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