Школьники привязали мальчика пищевой пленкой к столбу в Абакане

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В Абакане школьника привязали к столбу на улице. Возбуждено уголовное дело.

Подростки 13, 15, 16 и 17-и лет на территории одной из школ Абакана привязали к столбу уличного освещения 13-летнего приятеля, используя пищевую пленку, сообщили в СК РФ по Хакасии и Красноярскому краю.

Видео с привязанным мальчиком первым выложил паблик «Подслушано в Абакане». На нем подростки также могли имитировать акт изнасилования картонной трубкой. Кроме того, мальчик пытался разрезать ключами пленку, но их у него отобрали.

В прокуратуре уточнили, что всё происходило на территории школы № 5. Позже в соцсетях появились публикации о том, что подросток якобы сам попросил привязать его.

Уголовное дело возбуждено по пункту «д» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).