Инфекционную больницы под Новосибирском не смогут сдать в 2022 году, несмотря на обещания

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Инфекционную больницы под Новосибирском не смогут сдать в 2022 году, несмотря на обещания
25 Авг 2022, 13:10

Инфекционную больницу не сдадут в Новосибирской области в 2022 году, несмотря на планы региональных властей. Сроки сдвинули на 2023-й. Вице-спикер Госдумы Александр Жуков утверждал, что работы идут по плану.

Сроки строительства инфекционной больницы на 504 койко-места в поселке Садовый под Новосибирском сдвинуты на 2023 год. Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, пишет РБК.

При этом еще в сентябре 2021 года региональные власти заявляли, что ввести больницу в эксплуатацию планируется в 2022 году.

«То, что здесь реализуется, – это самый современный в России проект инфекционной больницы, сделанный по самым лучшим мировым стандартам. Строительство идет по плану», – еще в июне 2022 года утверждал вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков ("Единая Россия"), представляющий Новосибирскую область в парламенте.

Стоимость строительства оценивалась в 5 млрд рублей.

Договор заключен с ООО «Проекты Развития 2». Компания принадлежит ООО «К1 Концессии». Эта компания, в свою очередь, подконтрольна Павлу Овчинникову и Анастасии Ярошенко (через еще одно юрлицо).

Холдинг строил объекты в Саратове и области. Местные журналисты из «Взгляд инфо» через юрлица владелицы «К1» нашли связь с депутатом областной думы Андреем Воробьевым, а также питерской группой «ВИС». Действительно, по данным «Контур-Фокус», у Ярошенко и полного тезки депутата Воробьева есть совместная фирма «2 Юнион Девелопмент». Также у Ярошенко и «К1» была доля в компании «Транстрой», которая сейчас принадлежит «ПФ ВИС».
Но в пресс-службе холдинга «К1» Тайге.инфо говорили, что компания была ранее связана с ГК «ВИС», однако «это было настолько давно, что сейчас компании даже конкуренты на рынке».

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