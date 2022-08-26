Красноярский суд закрыл столовую базы отдыха после массового отравления учащихся IT- школы

Суд приостановил работу столовой базы отдыха «Бузим» в Красноярском крае. Там массово отравились подростки.

«Сухобузимским районным судом Красноярского края вынесено постановление о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности организации общественного питания — пищеблока ООО „Малина“, расположенного на территории базы отдыха „Бузим“, на 30 суток», — сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев 26 августа.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла среди учащихся красноярской выездной интенсивной школы по IT-направлениям на базе отдыха «Бузим» в Сухобузимском районе.

Было зарегистрировано не менее 15 случаев заболевания среди подростков 12–17 лет. Один ребенок был госпитализирован.

В пищеблоке базы отдыха обнаружили нарушения хранения и обработки еды, а также гигиены. У одного из сотрудников нашли норовирус.