Новосибирский депутат пошел под суд за покупку наркотиков в Германии

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Новосибирский депутат пошел под суд за покупку наркотиков в Германии
26 Авг 2022, 07:45

Муниципального депутата от партии пенсионеров в Новосибирской области обвинили в завозе наркотика из Германии в Россию. Он оплатил покупку по интернету.

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело 31-летнего депутат Буготакского сельсовета Тогучинского района области Романа Янова. Его обвиняют по ч. 3 ст. 229.1 УК (незаконное перемещение через границу наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) и по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК (покушение на покупку наркотиков без цели сбыта в крупном размере), говорится в карточке дела.

По версии следствия, Янов купил в интернет-магазине не менее 0,005 грамма наркотического средства 1V–LSD и оплатил его доставку из Германии через границу. Всё это обошлось в 206,7 евро.

«Неустановленное лицо под видом обычного письма направило наркотическое средство почтовой связью из ФРГ, указав в качестве получателя Янова, — привели в пресс-службе суда позицию обвинения. — 7 июня 2022 года сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни в почтовом отделении было обнаружено и изъято международное отправление с наркотическим веществом».

Роман Янов избрался в Буготакский сельсовет в 2020 году от партии пенсионеров (РППСС). Он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.


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Новосибирский депутат пошел под суд за покупку наркотиков в Германии
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