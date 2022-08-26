Житель Бурятии зарезал свою 22-летнюю девушку из ревности и покончил с собой

© t.me/su_sk_buryatia. Следы крови на двери
Житель Бурятии зарезал свою 22-летнюю девушку из ревности и покончил с собой
26 Авг 2022, 08:16

Жестокое убийство девушки произошло в Бурятии. Под подозрение попал ее сожитель, от которого она безуспешно пыталась спрятаться у соседей.

Тело 22-летней девушки с многочисленными колото-резаными ранами груди и других частей тела нашли во дворе одного из домов села Петропавлока Джидинского района Бурятии. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ 26 августа.

По версии следствия, 28-летний сожитель девушки напал на нее из-за ревности.

«Молодой человек схватил нож и нанес им удары по телу потерпевшей. Девушка пыталась спастись, добежала до дома соседей, стучала в дверь, на которой остались следы крови, но никого не оказалось на месте, — рассказали в ведомстве. — Злоумышленник догнал сожительницу, отволок ее в гараж, где она от полученных повреждений скончалась».

Затем молодой человек отвез их общих детей к родственникам, позвонил сестре и матери, которым рассказал об убийстве, и попрощался с ними. Он покончил с собой. Тело нашли на пустыре.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК (убийство).


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