Пьяный новосибирец забил приятеля кочергой и поджег

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Житель Новосибирской области подозревается в убийстве собутыльника. В ходе пьяной ссоры он забил его кочергой, а затем поджег дом.

Убийство 69-летнего мужчины произошло в деревне Камышенка Сузунского района Новосибирской области. Как удалось выяснить следствию, преступление было совершено пьяным приятелем погибшего в ходе ссоры.



«63-летний злоумышленник нанес множественные удары имеющейся при себе кочергой в область головы 69-летнему потерпевшему, который от полученных травм скончался на месте, — говорится в сообщении следствия. — С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый поджег дом и скрылся».

Пожар был потушен сотрудниками МЧС. По данным полиции, подозреваемого в убийстве удалось задержать в одном из заброшенных сельских домов. В преступлении он сознался.

Следователем СК России направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу.