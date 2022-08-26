«Сбросили тело в заводь»: четверо красноярцев получили тюремные сроки за изнасилование школьницы молотком и убийство

© СК РФ по Красноярскому краю

В Красноярске четверо молодых людей получили от 10 до 20 лет колонии за пытки над двумя подростками. Одну из школьниц они изнасиловали, убили и сбросили ее тело в воду. Затем они похитили 14-летнюю девочку.

В Красноярске вынесли приговор четверым молодым людям за пытки над 16-летней девушкой, сообщили в пресс-службе управления СК по региону 26 августа.

В зависимости от роли каждого компанию обвинили по пунктам «а», «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека), пунктам «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК (истязание), пунктам «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК (убийство), пункту «а» ч. 2 ст. 175 УК (сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), пункту «а» ч. 3 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), ч.1 ст. 119 УК (угроза убийством), а также пунктам «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж).

«Следствие и суд установили, что в октябре 2020 года четверо мужчин и женщина в возрасте от 19 до 23 лет, жители Березовского района и Красноярска, пришли в квартиру к знакомой девушке и, полагая, что она солгала о совершенном в отношении нее изнасиловании, решили ее проучить, — рассказали в СК РФ по Красноярскому краю. — Похитив девушку, злоумышленники на автомобиле привезли ее на кладбище в Красноярске, где применяя к ней насилие, пытки, истязали ее. После этого обвиняемые привезли потерпевшую на участок местности в Емельяновском районе Красноярского края, где продолжили причинять ей физические страдания».

Затем девушку увезли на берег Енисея в районе районе Коркинского моста Красноярска, задушили ее и сбросили ее тело в заводь, прикрыв бытовым мусором и ветками деревьев. Они также похитили телефон жертвы, который сдали в ломбард за 4 тыс. рублей.

Тело убитой девушки обнаружили 4 ноября 2020 года на берегу Енисея.

При этом, по сведениям «Проспекта мира», обстоятельства преступления были несколько иными. Жертву сначала похитили, избили и вынудили сказать, что она якобы оговорила их знакомого в изнасиловании. После этого ее отпустили, но девушка рассказала о похищении и избиении в соцсетях. На следующий день жертву снова похитили и отвезли на кладбище.

Правозащитница Алена Попова рассказывала, что девочке втыкали иголки под ногти, били тяжелым предметом по пальцам и насиловали молотком. Также ее били током через провода, подключенные к аккумулятору машины. пострадавшую перевезли к водоему, где пытки закончились убийством.

Более того, через несколько дней после убийства обвиняемые приехали домой к другой знакомой школьнице, которой было 14 лет. Они избили ее и вывезли в Емельяновский район, «где причинили ей иные физические и психические страдания», рассказали в СК.

Один из обвиняемых признал вину и заключил досудебное соглашение, его дело продолжают рассматривать. Трех фигурантов отправили в колонию строгого режима на 17 (со штрафом в 10 тыс. рублей), 18 и 20 лет, девушке назначили 10 лет колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.