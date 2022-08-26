Новосибирская транспортная компания займется добычей золота на Алтае

26 Авг 2022, 12:51

Новосибирская компания выиграла аукцион на право добычи полезных ископаемых в Республике Алтай. Она занимается транспортом.

Новосибирское ООО «Ресурс» выиграло аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на участке «Река Малый Каурчак» в Турочакском районе Республики Алтай, говорится на федеральном сайте торгов. На объявление обратил внимание «Интерфакс-Сибирь».

Начальная стоимость лота — 6,4 млн рублей. Компания предложила за пользование недрами в течение 15 лет платеж в сумме 9,6 млн.

Компания будет добывать золото из россыпных месторождений. Площадь участка недр составляет 13,05 кв. км.

ООО «Ресурс» зарегистрировано в Новосибирске в 2017 году. Компания принадлежит Евгению Зябкину и, по данным «Контур. Фокус», занимается деятельностью грузового транспорта. При этом Зябкин также был соучредителем ООО «Суенга-Металлик» по добыче драгметаллов.


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