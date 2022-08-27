Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 176

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Донос на «Фонтанку».

12:48 Одиночные пикеты в поддержку экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и против уголовной статьи о «дискредитации» ВС РФ проходят в центре Новосибирска, сообщает тг-канал «Гражданские репортеры Сибири».

Фото: t.me/civil_rep

Главное на утро 27 августа

• Компания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина подала заявление в Следственный комитет РФ о возбуждении уголовного дела по статье о «фейках» против журналистки «Фонтанки» Ксении Клочковой и главного редактора издания Александра Горшкова.

Пригожину не понравился текст «„Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой“. Петербурженка пытается вернуть из Донбасса осужденного родственника» о заключенного, которого отправили на «спецоперацию». Юридическая служба компании утверждает, что текст якобы был опубликован «с прямым умыслом создать негативный образ России и руководства страны» и вообще выдуман, но не приводит своих доказательств.

• Coca-Cola будет продавать в России свой главный напиток под брендом «Добрый кола». «Мы получили уведомление о том, что напиток теперь будет „Добрый кола“ называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», — сообщил журналистам основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров.

Coca-Cola Company в июне заявила, что прекратит продажу напитков под своими брендами в РФ из-за «спецоперации». Подразделение Coca-Cola HBC в РФ переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»).

• Кубанская полиция пытается через суд запретить текст Медиазоны* о пытках. Отдел МВД России по Выселковскому району Краснодарского края подал к изданию иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Поводом для иска стал материал „На подвале в Выселках. Репортаж из кубанской станицы, запуганной пытками в местном отделе полиции“, опубликованный в январе 2021 года. В тексте рассказывается о том, как сотрудники полиции систематически применяют насилие к задержанным местным жителям», — пишет Медиазона*.

Текст основан на свидетельствах пострадавших и материалах правозащитников.

• Около 20 улиц и площадей в 14 странах мира переименовали в честь Украины, сообщил МИД страны. Это Франция, Чехия, Польша, Литва, Латвия, Албания, Словакия, Норвегия, Канада, Венгрия, Эстония, Швеция, Исландия, США и Люксембург. В некоторых из них новые названия получили улицы, на которых находятся дипломатические учреждения России.

• Цена природного газа в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров. Это максимум с 7 марта 2022 года, стоимость фьючерсов превысила $3800.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.