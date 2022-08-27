22-летняя беременная девушка погибла после укола медиков в Братске
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В Братске на руках медиков скорой помощи погибла молодая беременная девушка. Возбуждено уголовное дело.
22-летняя беременная пожаловалась на повышение температуры и затрудненное дыхание. Ее сожитель вызвал скорую помощь, сообщили в СК РФ по Иркутской области.
«Врачи, осмотрев больную, ввели ей внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание, — рассказали в ведомстве. — Проведенные медиками реанимационные мероприятия положительного результата не принесли. Женщина скончалась».
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Изъяты медицинская документация погибшей, карта вызова скорой помощи, требование о выданных лекарственных препаратах и аудиозаписи вызовов.
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