22-летняя беременная девушка погибла после укола медиков в Братске

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22-летняя беременная девушка погибла после укола медиков в Братске
27 Авг 2022, 05:48

В Братске на руках медиков скорой помощи погибла молодая беременная девушка. Возбуждено уголовное дело.

22-летняя беременная пожаловалась на повышение температуры и затрудненное дыхание. Ее сожитель вызвал скорую помощь, сообщили в СК РФ по Иркутской области.

«Врачи, осмотрев больную, ввели ей внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание, — рассказали в ведомстве. — Проведенные медиками реанимационные мероприятия положительного результата не принесли. Женщина скончалась».

Уголовное дело возбуждено по  ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Изъяты медицинская документация погибшей, карта вызова скорой помощи, требование о выданных лекарственных препаратах и аудиозаписи вызовов.


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