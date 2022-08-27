Дело об убийстве семейной пары отцом главы района раскрыли спустя 15 лет в Забайкалье

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Житель Забайкальского края пойдет под суд за убийство семейной пары в 2007 году. Погибшие долгое время считались пропавшими без вести.

Управление СК по Забайкалью завершило расследование уголовного дела в отношении 57-летнего главы крупного фермерского хозяйства из Борзинского района, сообщили в пресс-службе ведомства. Его обвиняют по пунктам «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору и сопряженное с разбоем).

По версии следствия, обвиняемый владел торговой базой, с которой в апреле 2007 года украли сейф с крупной суммой денег и документами. Он заподозрил одного из жителей района в краже и решил со своими тремя знакомыми напасть на дом предполагаемого похитителя сейфа. При нападении компания убила мужчину и его гражданскую жену, но не нашла сейф. А после преступления обвиняемый попросил своих братьев уничтожить тела.

«Оба убитых числились пропавшими без вести», — рассказали в ведомстве.

Ранее уголовное дело одного из соучастников мужчины направили в суд. Уголовное дело в отношении третьего соучастника прекратили из-за его смерти.

По данным СК, соучастниками выступили члены банды «Калганские». Их 52-летнего лидера обвиняют в убийстве пяти человек с 2001 по 2007 год.

По информации Читы.ру, речь идет об отце главы Борзинского района фермере Александре Русинове.