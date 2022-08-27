Волонтеры и полиция второй день ищут подростка в Красноярске
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В Красноярске полиция и волонтеры ищут 12-летнего подростка. Он ушел из дома и не приходил ночевать.
Родители 12-летнего красноярца Ярослава Пирогова заявили в полицию, что их сын ушел из дома 26 августа. Об сообщает КРОО «Поиск пропавших детей — Красноярск».
По информации НГС24 мальчик и раньше уходил из дома, но родителям удавалось находить его самим. Сейчас все наряды полиции Красноярска ориентированы на поиски ребенка, к ним подключились и волонтеры.
Ярослав Пирогов ростом около 150 сантиметров, худощавый, европейский тип лица. Глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в черную кожаную куртку, серые спортивные штаны, на ногах — черные кроссовки Nike.
UPD (15:38) Пропавшего мальчика нашли. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказали волонтеры.
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