Волонтеры и полиция второй день ищут подростка в Красноярске

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Волонтеры и полиция второй день ищут подростка в Красноярске
27 Авг 2022, 09:38

В Красноярске полиция и волонтеры ищут 12-летнего подростка. Он ушел из дома и не приходил ночевать.

Родители 12-летнего красноярца Ярослава Пирогова заявили в полицию, что их сын ушел из дома 26 августа. Об сообщает КРОО «Поиск пропавших детей — Красноярск».

По информации НГС24 мальчик и раньше уходил из дома, но родителям удавалось находить его самим. Сейчас все наряды полиции Красноярска ориентированы на поиски ребенка, к ним подключились и волонтеры.

Ярослав Пирогов ростом около 150 сантиметров, худощавый, европейский тип лица. Глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в черную кожаную куртку, серые спортивные штаны, на ногах — черные кроссовки Nike.

UPD (15:38) Пропавшего мальчика нашли. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказали волонтеры.


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