Жара до +27 придет в Новосибирскую область
© pixabay.com
В Новосибирской области потеплеет до +27 градусов в начале рабочей недели. Однако ночью ожидаются заморозки до -2.
Температура воздуха днем 28 августа в Новосибирской области составит +18...+23 градуса, 29 августа потеплеет до +26, а 30 августа воздух прогреется до +27, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
«Преимущественно без осадков, однако местами кратковременные дожди, грозы», — уточнили синоптики.
Ночью 28 августа столбик термометра опустится до -2 градусов, 29 августа — до -1, а 30 августа ночью ожидается +8...+13 градусов.
Новости из рубрики:
Мнения
Правильному единороссу-браконьеру — можно
Коммунисту-браконьеру быть депутатом нельзя. А вот единороссу, оказывается, можно возглавлять район.
Последние материалы
Жара до +27 придет в Новосибирскую область Волонтеры и полиция второй день ищут подростка в Красноярске Дело об убийстве семейной пары отцом главы района раскрыли спустя 15 лет в Забайкалье Барнаульские следователи планируют 100 допросов из‑за постов в телеграм‑канале «Антипутинцы» 22-летняя беременная девушка погибла после укола медиков в Братске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo