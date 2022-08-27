Жара до +27 придет в Новосибирскую область

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В Новосибирской области потеплеет до +27 градусов в начале рабочей недели. Однако ночью ожидаются заморозки до -2.

Температура воздуха днем 28 августа в Новосибирской области составит +18...+23 градуса, 29 августа потеплеет до +26, а 30 августа воздух прогреется до +27, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

«Преимущественно без осадков, однако местами кратковременные дожди, грозы», — уточнили синоптики.

Ночью 28 августа столбик термометра опустится до -2 градусов, 29 августа — до -1, а 30 августа ночью ожидается +8...+13 градусов.