Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 177

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

11:00 Германское правительство тайно создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки «Газпрома» Securing Energy for Europe.

«Газпром» перестал контролировать свою немецкую дочку с 1 апреля. После этого компания была передана под управление Федеральному сетевому агентству. По информации Bloomberg, канцлер Германии Олаф Шольц в июне отказался от полной национализации немецкой «дочки» «Газпрома» во избежание эскалации, пишет «Коммерсантъ».

09:45 Певица Алла Пугачёва вернулась в Россию. После 24 февраля она вместе с супругом Максимом Галкиным, осудившим действия Кремля в Украине, и детьми уехала в Израиль.

Концерты Пугачёвой пока не планируются.

Корреспонденту «Известий» Пугачёва рассказала, чем планирует заниматься в России: «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове».

09:35 Казахстан приостановит экспорт вооружения до конца августа 2023 года. С таким предложение выступило министерство индустрии, и комиссия по вопросам оборонной промышленности одобрила его, говорится на сайте премьер-министра страны.

Ранее наиболее перспективными направлениями казахского экспорта называли Россию, другие страны СНГ и Центральной Азии.



Главное на утро 28 августа

• В Москве подожгли машину замначальника восьмого управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева, передает Baza. Его подразделение отвечает за цензуру и следит, чтобы в СМИ не появлялась «неправильная фактура» про российскую армию, напомнило издание.

Автомобиль BMW X6 Секретарева стоял во дворе дома на Ленинградском шоссе и загорелся. Позже была задержана женщина, которая якобы могла поджечь машину. Как утверждает Baza, она заявила, что выступает против действий Кремля в Украине.

• Президент РФ Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах для жителей Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые «вынужденно покинули территории этих государств и прибыли на территорию РФ».

Указ устанавливает размер пенсий и социальных выплат для людей с инвалидностью в размере 10 тыс. рублей. Ветеранам Великой Отечественной войны дополнительно заплатят по 5 тыс., детям с инвалидностью, людям с инвалидностью I группы или старше 80 лет — по 3 тыс. рублей. Также на каждого ребенка полагается по 4 тыс. рублей, а родителям-одиночкам — по 10 тысяч рублей. Беременные смогут получить одну выплату в размере 10 тыс. рублей, родившие в РФ — 20 тыс. рублей. Указ будет действовать лишь до конца 2022 года.



• Часть мобильных приложений из российского RuStore некорректно работают на устройствах без Google Mobille Services (GMS), которые сразу устанавливаются на большинство смартфонов с системой Android, обратил внимание «Коммерсант».

«Так, например, приложения „Аэропорт Шереметьево“ и Burger King, если их установить на Huawei, отображают ошибку об отсутствии сервисов Google, последняя программа при этом отказывается работать. Некоторые другие приложения не отображают карту („Островок“, „Чайхона № 1“) или закрываются при попытке определить местоположение („Туту.ру“)», — пишет издание.

VK и Минцифры РФ запустили RuStore в конце мая 2022 года. Приложение рассчитано только на устройства с Android, его нельзя загрузить на технику Apple.

• В Москве сотрудница салона связи компании «Мегафон» написала донос на покупателя за то, что он сказал ей, что Россия не выиграет «спецоперацию», пишет телеграм-канал ASTRA.

Полиция Москвы начала проверку по обращению. Материал передали оперативнику уголовного розыска по фамилии Тревогин, узнали журналисты.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.