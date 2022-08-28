Автобус с пассажирами опрокинулся на федеральной трассе в Иркутской области

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Междугородний автобус опрокинулся на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области. В салоне находились 40 человек, пострадали семеро.

Около 04:00 утра 28 августа в Иркутской области вблизи поселка Кутулик опрокинулся автобус, следовавший маршрутом Усть-Кут – Иркутск. В его салоне находилось 40 пассажиров.



«Предварительно установлено, что водитель автобуса Golden Dragon не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием», - сообщили в МВД.

Шесть человек, в числе которых 17-летний подросток, получили травмы. Они были смотрены медиками и отпущены домой. Еще один, 58-летний мужчина, госпитализирован.