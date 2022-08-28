Сотрудник ДПС арестован за взятки в Иркутской области

28 Авг 2022, 08:37

Сотрудник ДПС подозревается в получении взяток в Иркутской области. Поймали его после получения денег от водителя, который ездил без прав.

Следственным отделом по Нижнеилимскому району возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инспектора ОГИБДД ДПС ОМВД России, подозреваемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействие)).

По версии СК, в июне инспектор ОГИБДД ДПС ОМВД России по Нижнеилимскому району остановил на одной из улиц поселка Новая Игирма водителя, не имевшего права управления транспортным средством. За несоставление протокола о совершенном административном правонарушении нарушитель передал сотруднику полиции взятку в размере 10 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела следствием была установлена причастность фигуранта еще к четырем эпизодам получения взяток.

Следователями мужчина был задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ.


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