Сотрудник ДПС арестован за взятки в Иркутской области

Сотрудник ДПС подозревается в получении взяток в Иркутской области. Поймали его после получения денег от водителя, который ездил без прав.

Следственным отделом по Нижнеилимскому району возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инспектора ОГИБДД ДПС ОМВД России, подозреваемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействие)).



По версии СК, в июне инспектор ОГИБДД ДПС ОМВД России по Нижнеилимскому району остановил на одной из улиц поселка Новая Игирма водителя, не имевшего права управления транспортным средством. За несоставление протокола о совершенном административном правонарушении нарушитель передал сотруднику полиции взятку в размере 10 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела следствием была установлена причастность фигуранта еще к четырем эпизодам получения взяток.

Следователями мужчина был задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ.