70-летний мужчина уехал на рыбалку и пропал в Новосибирской области
70-летний житель Новосибирска пропал 23 августа. Он уехал на рыбалку и, возможно, заблудился в лесу.
По данным полиции, мужчина отправился в сторону Болотного на автомобиле УАЗ.
Разыскиваемый может находиться в лесистой местности на территории Мошковского и Болотнинского районов Новосибирской области.
Поисковый отряд Лиза Алерт сообщает, что пропавший на связи, он заблудился. Но найти мужчину не могут уже несколько дней.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 232-14-14 и +7 (923)175-33-33, а также по номеру 02, с мобильного 102.
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