Внутренняя красота: «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга

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После 7 лет простоя с новым фильмом в мир вышел канадский мастер боди-хоррора Дэвид Кроненберг. После неоднозначного приема в Каннах фильм готовится к выходу в полноценный прокат в России. Тайга.инфо уже посмотрела «Преступления будущего» и готова ответить на главный вопрос: тот ли еще Кроненберг?

Мир без боли



Затерянный город без названия, находящийся в мире без времени. Зрителю остается лишь интуитивно подсказывать себе, что перед нами не такое далекое будущее, технологии хоть и продвинулись, но мир вокруг выглядит мрачным и скупым на свет. Кроненберг запер нас наедине со своими героями, как всегда немного сумасшедшими провидцами. Протагонист Сол Тенсер (Вигго Мортенсен) – один из тех людей, что подвергаются ускоренной эволюции. В его теле постоянно созревают новые органы, которые он в компании со своей напарницей Каприс (Леа Сейду) вырезает, создавая некий перформанс. Именно их дуэт, а также неожиданная героиня Кристен Стюарт (тихоня, одержимая хирургией) создают основное сюжетное движение.

Химия героев в этой картине канадского режиссера вновь играет важную роль. Кроненберг создает абсолютно уникальное напряжение, что-то на грани притягательности и отвращения. Демонстрируя насилие над человеческим телом, он находит в этом «сексуальность».

В мире без боли люди – не более чем кусок мяса, с которым можно делать все, что угодно.

10 минут

Именно столько времени на покинуть зал Дэвид Кроненберг отвел самым чувствительным зрителям на премьере своего фильма в Каннах. Чувства, которые провоцирует у зрителя режиссер, вряд ли можно описать однозначно. Он одновременно и восхищается своими героями, цитируя их лицами классиков кинематографа, и жаждет посмеяться над ними. Сцена с перфомансом «ушами» не что иное, как огромное издевательство над искусством, в котором форма превзошла содержание.

«Преступления будущего» умудряются быть очень неоднозначным кино. Это привычный для Кроненберга боди-хоррор, но растерявший часть своего напряжения по ходу картины, превратившись в плавную и текучую драму, где половина фильма сделана абсолютно прекрасно, а другая не выдерживает никакой критики. Особенно неудачно вышли эпизоды с диалогами: герои будто бы заговариваются, а оператор и режиссер не придумали, как снять их разговоры интересно и красиво.

Эволюционный тупик

Кроненберг в этой картине вернулся к себе прежнему. Это действительно квинтэссенция стиля режиссера, многие могут увидеть тут и «Видеодром» (1982), и «Автокатастрофу» (1996), и «Экзистенцию» (1999). В этом перечне старых картин и заключается главная проблема «Преступлений будущего» – фильм не дает ничего нового, это просто старый добрый Дэвид Кроненберг снял свои старые идеи в новых декорациях.

В них считываются посыл об экологии, обществе потребления и тупиковости развития человека. Однако после прошлогоднего «Титана» Дюкурно фильм канадца смотрится просто недостаточно провокационно и новаторски, как подобает авторскому боди-хоррору.

Кирилл Букетов