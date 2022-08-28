Междугородний автобус попал в ДТП в Новосибирской области

© ГУВД по Новосибирской области
Междугородний автобус попал в ДТП в Новосибирской области
28 Авг 2022, 16:35

Автобус ПАЗ, следовавший из Новосибирска в Горно-Алтайск, столкнулся с легковым автомобилем в Искитиме. Пострадала женщина.

«Водитель 1989 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, в котором находились 5 пассажиров, при выезде с второстепенной дороги с левым поворотом на автодорогу Р-256 в сторону Черепаново, не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с Toyota , которая двигалась по автодороге Р-256 в сторону Новосибирска», - говорится в сообщении МВД.

В результате ДТП пострадала водитель легкового автомобиля - женщина 1992 года рождения, она доставлена в медицинское учреждение.


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