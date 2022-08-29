Средневековье пришло в Новосибирск. Фото

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Фестиваль исторической реконструкции прошел в Новосибирске. Участники бились на мечах и играли в карты. Фоторепортаж Тайги.инфо.

Фестиваль «Княжий двор» прошел в Заельцовском парке Новосибирска. Средневековые латники устроили бои, лучники состязались в точности, а на полянах развернулись лагеря воинов разных эпох.

Организаторы также постарались реконструировать быт позднего Средневековья, провели лекции и курсы по каллиграфии. Для детей устроили археологические раскопки.

«Больше всего, конечно, [запомнились] бои 5 на 5, потому что было жестко, они прям дубасили друг друга, пару раз сломали ограждения ристалища, — рассказала корреспондент Тайги.инфо. — Ярмарка интересная, много товаров из натуральных камней, ловцы снов, кожаные изделия, даже руны из костей рысей и волков, черепа тоже настоящие, посуда из дерева и керамики. Лепка из глины, карточные игры, стрельба из лука, метание топоров, вязание на пальцах, стеклодувы даже были».

Фоторепортаж Тани Душутиной