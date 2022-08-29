Дело главы Института лазерной физики СО РАН о деньгах за гостайну дошло до суда

© phys.nsu.ru. Алексей Тайченачев

Уголовное дело бывшего директора Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Алексея Тайченачева дошло до суда. Его обвиняют в выплате надбавок за гостайну сотруднику, который, как считает следствие, уклонялся от проверок для переоформления допуска.

Советский районный суд Новосибирска рассмотрит дело Тайченачева, которого обвиняют в злоупотреблении полномочий (ч. 1 ст. 285 УК), сказано в карточке производства.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 58-летний обвиняемый, являясь директором научного института, использовал свои служебные полномочия, зная, что подчиненный ему научный руководитель уклоняется от прохождения проверочных мероприятий для переоформления допуска к работе со сведениями, составляющими гостайну, в нарушение законодательства, подписал приказ о выплате ежемесячной процентной надбавки к его должностному окладу», — утверждают в ГУ МВД по Новосибирской области.

В 2021 году сотрудник получал надбавку к заработной плате в размере 75% от должностного оклада. Подозреваемый подписал приказ о выплате сотруднику ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу по совместительству в размере 50% от должностного оклада за работу со сведениями ограниченного доступа, считают в полиции.

Ущерб оценивается более 400 тыс. рублей.

Тайченачев находится под подпиской о невыезде.

Деньги могли выплачивать научному руководителю Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергею Багаеву. Того, в свою очередь, обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за контракта на 2 млн, который был заключен между институтом со своей же «дочкой» — межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр». Эту компанию и возглавляет Багаев.

