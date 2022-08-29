Прокуратура заявила о крушении и несанкционированном вылете вертолета красноярского депутата

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Уголовное дело возбуждено из-за крушения Robinson R44 в Красноярском крае в середине августа. Вертолет принадлежит краевому депутату Роману Гольдману, представители которого утверждали, что судно было повреждено при перевозке на плоту. Однако следственные и надзорные органы говорят о падении.

Красноярским следственным отделом на транспорте по результатам проведенной проверки по сообщению СМИ об авиапроисшествии, произошедшем с вертолетом Robinson, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщает Восточное следственное управление на транспорте.



По данным следствия, в период с 18 часов 14 августа 2022 года до 13 часов 15 августа 2022 года «в результате действий неустановленных лиц, а также нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, произошло крушение воздушного судна – частного вертолета Robinson на водный участок реки Мана в районе базы отдыха ООО «Туризм и Сервис-Мана», расположенной в Манском районе Красноярского края».

Проверкой инцидента также занималась прокуратура. Ведомство пришло к заключению, что имел место вылет и падение.

«В ходе надзорных мероприятий получены данные, указывающие на жесткую посадку воздушного судна с причинением значительных повреждений фюзеляжу и авиакомпонентам. Происшествию предшествовал несанкционированный вылет вертолета с места базирования в частных целях с грубым игнорированием норм летной годности воздушных судов», - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Каких-либо деталей расследования в интересах следствия представители СК и прокуратуры раскрывать не стали.

Вертолет Robinson R44 красноярского депутата Романа Гольдмана нашли в реке полицейские в ходе антибраконьерского рейда «Путина» в середине августа. Представители депутата сказали, что вертолет получил повреждения при транспортировке, а в аварии никто не пострадал.

«Из-за плохой погоды в воскресенье он не смог вылететь с заимки на Мане. Перевезти вертолет на базу решили на плоту, но от сильного ветра он перевернулся. Людей внутри не было, никто не пострадал. Его пытались выдернуть на тросе, поэтому он выглядит разбитым. В ближайшее время демонтаж продолжится и русло Маны освободят», - заявляли в холдинге депутата Goldman Group тг-каналу Борус.