Досрочное голосование на выборах томского губернатора начнется 5 сентября

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Досрочное голосование на выборах томского губернатора начнется 5 сентября
29 Авг 2022, 07:37

Досрочное голосование на выборах губернатора Томской области на отдаленных территориях начнется 5 сентября. За пост с единороссом борется вице-спикер гордумы из КПРФ.

«Досрочное голосование состоится с 5 по 8 сентября <…> в Александровском, Каргасокском и Парабельском районах на 16 месторождениях», — сообщили в облизбиркоме агентству ТАСС.

Досрочное голосование предусмотрено только для отдаленных территорий. Основные выборы начнутся 10 сентября с основным днем голосования 11 сентября.

На выборы выдвинулись назначенный Кремлем врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия»), вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров, директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев (РППСС) и депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП»).

Прежний губернатор-единоросс Сергей Жвачкин ушел с поста в мае 2022 года, за несколько месяцев до запланированных выборов.
В Томской области будут использовать и дистанционное электронное голосование, а также планируется провести выборы в два дня, несмотря на снятие ковидных ограничений на федеральном уровне.

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