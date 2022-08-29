Досрочное голосование на выборах томского губернатора начнется 5 сентября
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Досрочное голосование на выборах губернатора Томской области на отдаленных территориях начнется 5 сентября. За пост с единороссом борется вице-спикер гордумы из КПРФ.
«Досрочное голосование состоится с 5 по 8 сентября <…> в Александровском, Каргасокском и Парабельском районах на 16 месторождениях», — сообщили в облизбиркоме агентству ТАСС.
Досрочное голосование предусмотрено только для отдаленных территорий. Основные выборы начнутся 10 сентября с основным днем голосования 11 сентября.
На выборы выдвинулись назначенный Кремлем врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия»), вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров, директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев (РППСС) и депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП»).
Прежний губернатор-единоросс Сергей Жвачкин ушел с поста в мае 2022 года, за несколько месяцев до запланированных выборов.
В Томской области будут использовать и дистанционное электронное голосование, а также планируется провести выборы в два дня, несмотря на снятие ковидных ограничений на федеральном уровне.
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